Называют Валерчиком и молятся о его здоровье: журналисты посетили родной город Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает свой 50-й день рождения. В преддверии этого праздника журналисты решили посетить родной город украинского генерала.

Это город Звягель, который до 2022 года назывался Новоград-Волынский. Здесь о главнокомандующем очень хорошо помнят и гордятся тем, чего он достиг в своей военной карьере.

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Залужный с детства хотел стать военным

Ранее город Звягель был известен как родина украинской писательницы Леси Украинки. Теперь горожане гордятся еще одной личностью – Валерием Залужным.

Следует отметить, что в Звягеле много воинских частей, поэтому сами жители называют его "городом военных". Семья Залужных тоже имеет свою династию военных, ведь как главнокомандующий ВСУ, так и его отец – офицеры.

Сам Залужный учился в местной школе №9, учебное заведение для детей рабочих и железнодорожников. Генерала достаточно хорошо помнит его учительница младших классов, 79-летняя Татьяна Шатульская. Женщина рассказала, что знает Залужного с самого детства, когда он еще не был школьником.

Мы жили на одной улице, поэтому Валера меня знал и идти в школу не боялся. Хотя некоторые дети плакали, конечно. Сразу сказал, что хочет сесть за вторую парту посередине,

– вспоминает Шатульская.

Женщина говорит, что малыш Залужный знал уже буквы, а также быстро научился читать. Кроме того, она отметила, что он был очень спокойным в школе.



Первая учительница Залужного Татьяна Шатульская / Фото Громадского

"Очень ответственный, надо реферат, он не затягивает, не забывает. Придешь к ним домой: все по полочкам, учебники обернуты. Когда я их выпустила, еще лет 2 – 3 интересовалась у учителей средней школы как мои и предостерегала их, чтобы они не испортили детей", – сказала первая учительница Залужного.

Она также отметила, что еще тогда заметила, что из Залужного будут люди, потому что он настойчивый. В это время он и сказал, что хочет стать военным, как и его отец.

Каким был Залужный в средней школе

Журналисты также пообщались с классной руководительницей Залужного в средней школе – Ольгой Антоненко. Она плохо помнит Залужного в школе, ведь прошло более 30 лет. Но, понимая, что нужно что-то рассказать, приготовила целую характеристику о генерале.

Родители воспитали парня очень хорошо, он помогал товарищам, все поручения выполнял с честью, в сложных ситуациях был благоразумным, учился хорошо (преимущественно на "3" и "4" по пятибалльной системе – 24 Канал), вредных привычек не имел,

– заметила Антоненко.

Классная руководительница Залужного Ольга Антоненко / Фото Громадского

На этом разговоре присутствовала и одноклассница Залужного Жанна Васянович. Она отметила, что лидерские качества в школе у него еще не проявились.

"Среднячок. Не хулиган и не отличник. Вспомнить, как отличался именно он, трудно. Если пакостили, то все. Если бежать с урока, то вместе. Но если в поход с ночевкой, на экскурсию, соревнования, то тоже все. Он и в футбол играл, и на лыжах с ребятами летал", – сказала Васянович.



Одноклассница Залужного Жанна Васянович / Фото Громадского

Журналистам также удалось посмотреть черно-белые фото из 8 и 9 класса. Учительница вспоминает, что это был ее самый лучший класс.

Никаких казусов. Если и случалось что-то незначительное, скажем, кто-то не выучил урок, я уходила домой. А родители не пропускали сборы. В те времена была крепкая связь родителей и школы,

– рассказала Антоненко.

Пожилая женщина подчеркнула, что когда ее ученик стал генералом, она объявила об этом всем соседям. Она очень радуется, когда ее дети чего-то достигают в жизни.

Девушки называли Залужного – Валерчиком

Одноклассница Залужного Жанна Васянович также отметила, что главнокомандующий ВСУ нравился девушкам в школе. Он ведь был рослый, спортивный, высокий, кудрявый, и имел хорошую прическу.

"Умел пошутить. Активист в сборе лома и макулатуры, Однажды нас как победителей отправили в Ленинград на несколько дней (нынешний Санкт-Петербург в России – 24 Канал). Ехали мы в плацкарте, а на полке под потолком стояли фрукты в ящиках, очевидно на продажу. И так нам пахли те абрикосы или персики, что ребята таки по ним полезли и всем нам достали. Объелись, к утру животы болели", — сказала она.

Другой одноклассник Залужного Сергей Степанюк, который был лучшим школьным другом Валерия Залужного, рассказал, что девушки нежно называли генерала в школе – Валерчиком.

Ну, если они назвали его сладенько "Валерчик", то как вы думаете? Сразу приклеилось. До сих пор так зовем. Я думаю, девушки им интересовались больше, чем он ими, – со смехом говорит Степанюк.

Фотографии с Залужным в молодости / Фото Громадского

Он также отметил, что в школьные времена Залужного не интересовала общественная жизнь, однако он любил помогать пожилым людям или работать физически. Кроме этого, он всегда выполнял задание, если его об этом просили.

Залужный всегда был спокойным

В машиностроительном техникуме в Звягеле, который сейчас является политехническим профессиональным колледжем, Валерий Залужный учился с 16 до 19 лет. Его специальность звучала следующим образом: "техническое обслуживание: ремонт сельскохозяйственного оборудования".

Обычно это образование выбрасывают из официальных биографий Главнокомандующего, оставляя только военные. И это незаслуженно. Ибо именно в техникуме он прошел юношеское становление.

В архивах сохранилось его личное дело, в котором свидетельство о 8-летнем образовании, вступительный диктант по украинскому языку, написанный на тройку, зачетка со все лучшими оценками.

Воспоминаниями о "железном генерале" поделился и преподаватель по технической механике Бронислав Пекарский. Он отметил, что осознает всю ответственность своего статуса за обучение такого студента.

"Высокий, стройный, спокойный. Он хоть и серьезный, но не мрачный, такой живой. Было приятно общаться, он человек с чувством собственного достоинства. Предмет знал отлично", – сказал Пекарский.

В техникуме сохранились многие вещи, связанные с Залужным / Фото Громадского

Другой преподаватель – Виктор Ваховский видел Залужного каждый день, хотя и не преподавал у него. По его словам, он был уравновешен, а также достаточно спортивным.



Преподаватель колледжа, где учился Залужный, Виктор Ваховский / Фото Громадского

У него был высокий уровень знаний, настойчивость. Такие чего-то достигают в жизни,

– подчеркнул он.

В техникуме также сохранился курсовой проект, разработанный студентом Залужным. Такие работы обычно сохраняются 3-5 лет. А этому 31. Оставили как образец.

Генерал никогда не был идеальным

В колледже заведующим котельной работает друг и одногруппник Залужного Александр Пивовар. Он отметил, что Залужный был таким же, как все.

"Человек как человек. Единственное, что обучение у Валеры шло с лета. Он никогда ничего не зубрил, не был заучкой. Всю группу тянул. Когда мы вчетвером делали дипломный проект, по ночам не спали, а он там теорию диктовал. Молодец, хороший человек ", – сказал он.

В 90-х иногда выключали отопление, и ребята ходили с пар "таскать железо" в спортзал. После занятий их звали в компании "по 100 грамм", но друзья отмахивались и уходили в гараж к технике.

Пивовар также подтвердил, что Валерий все годы собирался учиться на военного. И его тоже подбил поступать в Одесский институт Сухопутных войск. Также судьбу военного Залужного изрек и главный механик в одной из воинских частей города.

Он Афган прошел, полковник в отставке. Он постоянно повторял, что Валера будет генералом. Больше никому такого не говорил,

– добавил Пивовар.

Несмотря на это, сам Пивовар в Одессу не поступил, а Залужный продолжил свой военный путь.

Юношеские годы сформировали Залужного

Уже во взрослом возрасте одноклассники видят Залужного редко. Он всего несколько раз приезжал на встречи. Но отмечал, что все должно быть по-человечески и обязательно приглашал учителей.

"Хотя и вырос он в военной карьере, но человеческие качества не изменились. Внимательный, простой. Танцевал. Алкоголь умеренно пил, а когда ребята курили, не выходил с ними", – вспоминает Жанна Васянович.

Одноклассник Залужного Сергей Степанюк считает, что школа заложила основы человеческих ценностей у него.

То, что на таком высоком посту у него все выходит, у нас не вызывает сомнений. Из тех осколков детских воспоминаний выныривает уверенность, что наш Валерчик может делать дело честно, спокойно, тихо,

– сказал он.

Пивовар и Залужный и сейчас дружат. Александр говорит, последний раз созванивались недели три назад. На военные темы не разговаривают. До вторжения Залужный редко был в Звягеле – может, раз в полгода, и то на два часа.

Он также отметил, что Залужный заслужил свой пост, ведь долго до этого шел. Кроме того, "железный генерал" действительно изменил украинскую армию.

"Он генерал нового поколения. Надеюсь, с ним наша армия будет натовской. Мне очень радостно за него. Что касается образа Залужного, то он создан на тех чертах, которые у него есть. Это не искусственная, чужая маска", – сказал Пивовар.

Напоследок друг Залужного сказал, что, отправляясь в церковь, он ставит свечи за здоровье всех родных и знакомых военных. И за Залужного. Он подчеркнул, что "не будет Валеры, будем ли все мы".