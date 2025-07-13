Вскоре будет восстановление сбалансированности между обороной и наступлением, – Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ считает, что в течение двух лет можно ожидать восстановления паритета в обороне и наступлении. Это позволит проводить эффективные наступательные действия на поле боя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отрывок из предисловия, которое Залужный написал осенью 2024 года к книге журналиста УП Романа Романюка "Чем будут воевать в Третьей мировой".

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Что говорит Залужный о равенстве между обороной и наступлением?

Валерий Залужный считает, что в течение ближайших двух лет будет восстановление равенства между обороной и наступлением.

Согласно ранее выведенной логике, первое, чего мы можем ожидать в ближайшие два года, это безоговорочное восстановление паритета в обороне и наступлении, что позволит снова проводить эффективные наступательные действия на поле боя,

– написал дипломат.

По его словам, это станет возможным из-за определенных тенденций, в частности: