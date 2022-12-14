Об этом сообщила шеф-редактор "5 канала" Ирина Герасимова. Заметим, что дискуссии вокруг скандального календаря "без цензуры" до сих пор не утихают.
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Залужный "благословил" календарь "5 канала"
Журналистки "5 канала" посетили Валерия Залужного утром 14 декабря. Они показали Главнокомандующему свой благотворительный календарь.
За первую неделю редакция собрала 1 миллион гривен / Фото "5 канала"
И не только в красоте наша сила,
– подписал его Залужный.
Обратите внимание, что 6 декабря "5 канал" объявил о выпуске благотворительного календаря с ню-фотографиями позирующих с оружием журналисток. На все денежные средства, которые удастся заработать на продаже, пообещали закупить рации для военных.
Валерий Залужный расписался на календаре "без цензуры" / Фото "5 канала"
За первую неделю редакция собрала более 1 миллиона гривен. И на этом "5 канал" останавливаться не собирается.
Главнокомандующий благословил на второй миллион,
– рассказала Ирина Герасимова.
Кстати, ранее представители общественных, женских, правозащитных и медийных организаций осудили такую попытку "5 канала" собрать средства для нужд армии. Благотворительную акцию назвали "полной дискриминационных и сексистских нарративов".
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Дмитрий Лубинец прокомментировал эпопею вокруг календаря "без цензуры"
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на календарь от "5 канала" ко Дню ВСУ. Омбудсмен отметил, что приветствует подобные инициативы.
- По его мнению, ничего плохого в эротичном календаре нет. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что календарь "можно не покупать, если он вам не нравится".
- Зато найти другой способ, как поддержать ВСУ. Однако никаких нарушений календарь "без цензуры" в себе не содержит, заметил омбудсмен.