Об этом сообщила шеф-редактор "5 канала" Ирина Герасимова. Заметим, что дискуссии вокруг скандального календаря "без цензуры" до сих пор не утихают.

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Залужный "благословил" календарь "5 канала"

Журналистки "5 канала" посетили Валерия Залужного утром 14 декабря. Они показали Главнокомандующему свой благотворительный календарь.



За первую неделю редакция собрала 1 миллион гривен / Фото "5 канала"

И не только в красоте наша сила,

– подписал его Залужный.

Обратите внимание, что 6 декабря "5 канал" объявил о выпуске благотворительного календаря с ню-фотографиями позирующих с оружием журналисток. На все денежные средства, которые удастся заработать на продаже, пообещали закупить рации для военных.

Валерий Залужный расписался на календаре "без цензуры" / Фото "5 канала"

За первую неделю редакция собрала более 1 миллиона гривен. И на этом "5 канал" останавливаться не собирается.

Главнокомандующий благословил на второй миллион,

– рассказала Ирина Герасимова.

Кстати, ранее представители общественных, женских, правозащитных и медийных организаций осудили такую попытку "5 канала" собрать средства для нужд армии. Благотворительную акцию назвали "полной дискриминационных и сексистских нарративов".

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