"Божьей опеки и возвращайтесь живыми": Залужный и другие военачальники поздравили с Рождеством

Военное руководство поздравило украинцев с Рождеством. Ранее с праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в условиях войны важно не то, что стоит на столе, - важны те, кто сидит за столом.

На Сочельник в Украине принято собираться за большим столом всей семьей. Но уже два года не все могут это сделать. Кого-то уже нет в живых, кто-то на фронте, а кто-то потерял дом. Если у вашей семьи есть возможность праздновать – пожалуйста, помните, какой ценой это дается! Донатьте на Силы обороны!

Смотрите также Зло проиграет, – Зеленский обратился к украинцам и поздравил с Рождеством

Сражаемся за то, чтобы мир не поглотил мрак: Залужный поздравил с Рождеством

Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Всех солдат, матросов, сержантов и офицеров, всех воинов, которые с оружием в руках сражаются за то, чтобы мир не поглотил мрак,

– написал он.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный попросил почтить "тех, кого сейчас нет с нами рядом, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу".

"Рождество – это большой праздник надежды и веры. Веры в победу света над тьмой. Добра над злом. Я благодарю каждого защитника, каждую защитницу, кто борется и приближает нашу Победу!" – завершил он.

Праздник с грустью: поздравление от Шапталы

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала подчеркнул, что из-за войны Рождество в Украине невеселое.

"Светлый праздник, когда семьи собираются в уютном семейном кругу, мы снова отмечаем с грустью в сердцах. Враг лишил нас радости, принес горе на нашу землю и разлучил много семей. Однако никто не отнимет у нас веру в свои силы, веру в справедливость, мир и любовь", – написал он.

Шаптала выразил уверенность в том, что украинские защитники обязательно победят, вернут мир и согласие в свои дома, что защитники и защитницы снова обнимут своих родных.

Также начальник Генштаба пожелал Божьей опеки всем, кто защищает родную землю. Он подчеркнул, что никакими словами нельзя передать благодарность защитникам.

Возвращайтесь домой живыми и невредимыми! Миллионы украинских семей за рождественским столом сегодня вспомнят молитвой своих защитников. И помянут тех, кто отдал жизнь за Украину, кто больше не вернется к своим родным. Они всегда будут оставаться живыми в нашей памяти,

– сказал Шаптала.

Спасибо воинам за возможность молиться в теплых домах: поздравление от Наева

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев пожелал, чтобы "светлый день Рождения Христа сделал счастливее каждый уголок Украины, без взрывов, без выстрелов, без плача!"

Он поблагодарил воинов за то, что украинцы могут зажечь рождественскую свечу и помолиться в теплых домах, пожелал им Божьей защиты, мужества и выдержки.

"Сегодня миллионы украинских семей собираются, чтобы поздравить друг друга с Рождением Иисуса Христа. Потому что украинцы – это единая большая семья, которая вместе радуется радости и счастью, вместе разделяет боль и горе каждого. Наши предки верили, что на такие великие праздники открываются небеса и сбываются мечты. Все мы желаем добра, мира и скорейшей Победы", – написал он.

Пусть Рождество станет источником силы: поздравление от Сырского

Со светлым праздником Рождества Христова поздравляю украинских защитников, которые ведут ожесточенное сражение с силами зла и тьмы, оберегая нашу страну от враждебного нашествия. Многие семьи будут встречать праздник Рождества Христова на расстоянии, ведь их родные сейчас в окопах на севере, востоке и юге Украины, нерушимой стеной сдерживают сильного и жестокого врага.

– написал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он также верит, что Украина не забудет своих героев, которые уже никогда не смогут поужинать вместе с украинцами.

По словам Сырского, Рождество "знаменует непременную победу добра над злом, света над тьмой. Именно праздник Рождения Сына Божьего помогает нам обрести силу духа и дает надежду". Он пожелал, чтобы этот светлый праздник стал источником нашей силы, отваги, мудрости и победы.

Смотрите также "Мы воюем, помогаем бойцам и семьям": искренний разговор с капелланом Гарнизонного храма во Львове

Защитники сделали символическое видео к Сочельнику