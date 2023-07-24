Главнокомандующий ВСУ на личной странице в фейсбуке опубликовал фотографию с женой и поблагодарил за все, чего он достиг в этой жизни. Возлюбленной Залужного исполнилось 47 лет.

Смотрите также Враг – сильный и умный: Залужный назвал единственный способ победить Россию

Залужный вместе с Еленой уже более 20 лет

Залужный подчеркнул, что Елена поддерживала его в моменты, когда он не верил себе.

Вообразить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я добился – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая,

– написал Залужный.



Залужный поздравил любимую Елену с днем рождения / Скриншот с фейсбука главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный вместе с Еленой уже более 20 лет. Пара имеет двух дочерей от предыдущих браков – Кристину и Арину.

Старшая дочь продолжает дело отца – она военная. Младшая дочь окончила медицинский университет.

Залужного растрогал рисунок Софийки из Краматорска