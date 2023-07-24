Главнокомандующий ВСУ на личной странице в фейсбуке опубликовал фотографию с женой и поблагодарил за все, чего он достиг в этой жизни. Возлюбленной Залужного исполнилось 47 лет.
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Залужный вместе с Еленой уже более 20 лет
Залужный подчеркнул, что Елена поддерживала его в моменты, когда он не верил себе.
Вообразить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я добился – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая,
– написал Залужный.
Залужный поздравил любимую Елену с днем рождения / Скриншот с фейсбука главнокомандующего ВСУ
Валерий Залужный вместе с Еленой уже более 20 лет. Пара имеет двух дочерей от предыдущих браков – Кристину и Арину.
Старшая дочь продолжает дело отца – она военная. Младшая дочь окончила медицинский университет.
Залужного растрогал рисунок Софийки из Краматорска
- 8 июля Валерий Залужный отметил 50-летие. "Железного генерала" поздравили многие украинцы, среди которых и маленькая девочка София из Краматорска.
- 11-летняя Софийка тронула главнокомандующего ВСУ, подарив его портрет. Девочка начала рисовать после вынужденного отъезда из Краматорска из-за вооруженной агрессии России.
- Ко дню рождения генерала мать юной художницы помогла отправить по почте портрет ее героя. Главнокомандующий ВСУ получил подарок и опубликовал фотографию с рисунком.
- В свой день рождения Залужный получил немало оригинальных подарков. В частности, украинские пилоты написали слова поздравления на американской управляемой авиабомбе.
- Активисты движения "Желтая лента" записали видео и пригласили Залужного в Крым, находящегося под оккупацией России.
- Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал Залужному победы до следующего дня рождения.