Головнокомандувач ЗСУ на особистій сторінці у фейсбуці опублікував світлину з дружиною та подякував за все, чого він досяг у цьому житті. Коханій Залужного виповнилося 47 років.
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Залужний разом з Оленою вже понад 20 років
Залужний підкреслив, що Олена підтримувала його в моменти, коли він не вірив сам собі.
Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг – це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана,
– написав Залужний.
Залужний привітав кохану Олену з днем народження / Скриншот з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ
Валерій Залужний разом з Оленою вже понад 20 років. Пара має двох дочок від попередніх шлюбів – Христину та Аріну.
Старша донька продовжує справу батька – вона військова. Молодша дочка закінчила медичний університет.
Залужного розчулив малюнок Софійки з Краматорська
- 8 липня Валерій Залужний відсвяткував 50-річчя. "Залізного генерала" привітали багато українців, серед яких і маленька дівчинка Софія з Краматорська.
- 11-річна Софійка зворушила головнокомандувача ЗСУ, подарувавши його портрет. Дівчинка почала малювати після вимушеного від'їзду з Краматорська через збройну агресію Росії.
- До дня народження генерала мати юної художниці допомогла відправити поштою портрет її героя. Головнокомандувач ЗСУ отримав подарунок та опублікував світлину з малюнком.
- На свій день народження Залужний отримав чимало оригінальних подарунків. Зокрема, українські пілоти написали слова вітання на американській керованій авіабомбі.
- Активісти руху "Жовта стрічка" записали відео та запросили Залужного у Крим, який тимчасово перебуває під окупацією Росії.
- Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав Залужному перемоги до наступного дня народження.