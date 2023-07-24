Головнокомандувач ЗСУ на особистій сторінці у фейсбуці опублікував світлину з дружиною та подякував за все, чого він досяг у цьому житті. Коханій Залужного виповнилося 47 років.

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Залужний разом з Оленою вже понад 20 років

Залужний підкреслив, що Олена підтримувала його в моменти, коли він не вірив сам собі.

Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг – це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана,

– написав Залужний.



Залужний привітав кохану Олену з днем народження / Скриншот з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ

Валерій Залужний разом з Оленою вже понад 20 років. Пара має двох дочок від попередніх шлюбів – Христину та Аріну.

Старша донька продовжує справу батька – вона військова. Молодша дочка закінчила медичний університет.

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