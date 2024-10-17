Залужный сказал, при каком условии Украина может объявить мобилизацию женщин

Валерий Залужный высказался о возможной мобилизации женщин. Он убежден, что этого нельзя допускать, но к этому прибегнут, если будет необходимость.

Посол Украины в Великобритании и главнокомандующий ВСУ в отставке Валерий Залужный выступил в Chatham House. Его речь была посвящена актуальным вызовам, которые стоят перед Украиной. Например, бывший главком предчувствует, что к Ирану, КНДР и Китаю присоединятся и другие страны, а значит, у Украины станет больше врагов.

Смотрите также Залужный впервые отреагировал на План победы и возможное завершение войны в 2025 году

Когда Украина может мобилизовать женщин

Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин,

– сказал Валерий Залужный.

Итак, призыв женщин может стать реальностью, если будет необходимость. Но следует поработать, чтобы не допустить этого.

Также экс-главком уверен, что Зеленский делает все правильно, предлагая партнерам План победы. Ведь Киеву нужна сила, чтобы давать отпор врагу.

А вот на Курщине Украина – "самый активный деятель развития военной науки".