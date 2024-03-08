Закончил с военным делом: политтехнолог предположил, почему Залужный выбрал должность посла

Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Президент отметил, что бывший Главнокомандующий сам изъявил желание работать на дипломатическом направлении.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что такое назначение стало полной неожиданностью. Однако всем понятно, что Валерий Залужный имеет право выбирать для себя любую должность, после того, как много сделал для Украины.

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Почему Залужный выбрал должность дипломата

Можно предположить, что бывшему главкому дали возможность выбирать среди многих государственных должностей и он остановил свой выбор именно на этой. Очевидно, что стать послом – не было для него приказом.

Мне кажется, что для него это мало. Согласитесь для Главнокомандующего должность посла Великобритании – это немного странно. Мое личное ощущение, что там он долго не задержится. Возможно, рассмотрит путь в большую политику,

– предположил Михаил Шейтельман

Он добавил, что Залужный больше не мог оставаться в армии, ведь не существует высшей должности, чем Главнокомандующий ВСУ. Все остальные силовые структуры уже имеют своих руководителей.

Пока у меня один вывод о Залужном – он решил пойти в политику. Он, например, мог стать послом Украины в НАТО, двигаться по военной лестнице, это бы означало оставаться в армии, но произошел перелом в жизни человека,

– отметил политтехнолог.

Вряд ли Залужный рассматривает для себя еще какую-то высшую дипломатическую должность. Вероятно, после войны он будет размышлять о кресле президента.

Могут ли Залужного начать критиковать в обществе

Когда "железный генерал" стал дипломатом, это означает, что теперь он должен уйти из Вооруженных Сил, ведь совмещать эти две обязанности запрещено. Очевидно, что Залужный имел высокий уровень поддержки, доверия среди людей, но в разгар войны он все-таки решил начать работать за рубежом. По мнению, политтехнолога, критиковать генерала из-за этого не начнут.

Я объясню, что его уволили с должности, отстранили. Если бы он сам ушел, то так, мог бы появиться негатив. Есть ли для него сейчас другая должность в армии? Тоже нет. Поэтому уйти из армии – логично,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Понятно, что Залужный не может стать подчиненным у тех, для кого раньше был руководителем. Тогда возникает вопрос, какую следующую должность выбрать. Работая в Великобритании, он будет выглядеть независимо, и более того, не будет делить с Владимиром Зеленским ответственность за то, что происходит. Все это только добавляет электоральных голосов.

Назначение Валерия Залужного послом: что известно