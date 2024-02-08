Сырский вместо Залужного: как военные восприняли замену Главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Это было ожидаемо. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко. Он объяснил, какова реакция военных.

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"Я воспринял ожидаемо, мы уже давно все об этом говорили, общество к этому готовили и это уже не был такой секрет. Все знали, что это будет. Тем более мы между собой даже говорили и в комитетах, и в министерстве обороны, что все уже это понимали", – отметил он.

Реакция на увольнение Залужного

По словам Костенко, в комитетах стоял вопрос, кто будет на месте Валерия Залужного. Он добавил, главком имеет серьезный авторитет среди военных.

"В войсках очень уважают генерала Залужного, поэтому конечно он имеет достаточно серьезный авторитет, как и генерал Сырский имеет свой авторитет как командующего Сухопутных войск. А у Залужного авторитет главнокомандующего – это гораздо масштабнее. Поэтому людей, которые бы там радовались, что сняли Залужного, я не встречал", – добавил Костенко.

Что известно об увольнении Валерия Залужного: основное