С нами сила, и Малыш Йода с нами: нашивка Валерия Залужного из Грогу вдохновила украинцев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины выложил в сеть видео со своей работой. Бдительные украинцы увидели на его форме необычную нашивку – Малыша Йода.

Эта нашивка породила не только множество интересных теорий, но и вдохновила многих, передает 24 Канал. Более того, сторонники космической франшизы безапелляционно заявляют, что россиянам точно нечего делать в Украине.

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Грогу из Украины

Сразу же заметим, что в твиттере ведутся ожесточенные споры. Ведь одни пользователи пишут, что это совсем не Малыш Йода, а Грогу. Мы здесь собрались не для того, чтобы разгонять срачи вокруг этой темы. Лучше сосредоточимся на милых реакциях украинцев.

Журналист Остап Ярыш написал в своем твиттере: "Если вы не видели Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с нашивкой с Малышом Йодой, вот вам".



Залужный с нашивкой Грогу порадовал сеть / Скриншот

Собственно, ему многие пользователи отписали, что это никакой не Малыш Йода, а Грогу.

Другие пользователи сети начали активно шутить на эту тему. Ну как шутить. Скорее, предупреждать российских оккупантов и демонстрировать, насколько огромна пропасть между Украиной и страной-навозом. Вот несколько точных постов:

Если Малыш Йода с нами, то куда вы преете?

– пишут в сети.

Пользователь Антон Осьмак поделился крутыми "Йода-званиями ВСУ". Это просто шедевр.



Йода-Звание ВСУ / Антон Осмак



Йода-Звание ВСУ / Антон Осмак



Йода-Звание ВСУ / Антон Осмак

"Такое время, что против России надо всем объединяться", – пишут в твиттере.

"Малыш Йода (Грогу) что-то задумал! Янсур – снова наложили в памперсы…", – метко подчеркнул другой пользователь.

"С нами Бог, Залужный и Бэби Йода", – здесь даже не поспоришь.

"Малыш Йода как маркер пропасти между цивилизациями", – заметил другой пользователь твиттера.



Малыш Йода из Украины / Скриншот

Редакция 24 Канала призывает избегать распрей на тему это Малыш Йода или Грогу. Если вы очень хотите доказать свою правоту и принадлежность к Светлой стороне, то сделайте это с помощью доната на проверенный благотворительный фонд. Или непосредственно забросьте немного денег на то подразделение, которое вам близко.

Помните, что сейчас мы противостоим одному врагу. И говорится о России. Так что объединяемся ради общей победы над ней!