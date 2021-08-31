Замена для УАЗ: "Украинская бронетехника" представила внедорожник "Сайгак"
Источник:"Украинская бронетехника"
В Украине представили легковушку повышенной проходимости "Сайгак". Его разработали в рекордные сроки. Машина должна заменить устаревший УАЗ.
Машину доработали под техническое задание. "Сайгак" адаптировали для использования украинскими военными.
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Как создавали авто
Машину создали с учетом опыта стран Восточной Европы, проводящих замену УАЗов. При разработке принимали во внимание пожелания военных, использующих технику в зоне проведения ООС.
"Сайгак" разработали в партнерстве с чешской компанией Glomex. До 1 сентября должны были предоставить Минобороны опытный образец и провести заводские испытания.
Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет – Минобороны их до сих пор не предоставило. Однако мы готовы выходить на государственные испытания, ведь наш "Сайгак" соответствует стандартам НАТО,
– отмечают в "Украинской бронетехнике".
Сколько внедорожников нужно для армии
Специалисты утверждают, что потребность ВСУ в новых внедорожниках достигает тысяч единиц.
Такие же машины найдут применение в Нацгвардии, Госпогранслужбе и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.