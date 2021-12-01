Заместитель Ермака просит Австрию официально поддержать вступление Украины в ЕС

Игорь Жовква заявил, что усилия Украины направлены на усиление интеграции во внутренний рынок ЕС. В то же время говорится и об углублении практического сотрудничества стран-участниц Ассоциированного трио с Европой.

Об этом заместитель главы Офиса Президента сообщил во время видеоконференции с советником по внешней и европейской политике канцлера Австрии Барбарой Каудель-Йенсен.

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Собеседники подробно обсудили усилия Украины, направленные на признание европейской перспективы нашего государства. Игорь Жовква призвал австрийскую сторону присоединиться к кругу стран, уже заключивших соответствующие двусторонние декларации с Украиной,

– отметили в ОП.

Стороны также уделили значительное внимание последним вызовам безопасности, в частности:

скоплению войск России вдоль украинских границ;

ситуации на белорусско-польской границе и ее последствия для стран ЕС и Украины.

Кроме этого, Игорь Жовква подробно проинформировал Барбару Каудель-Йенсен о предложенных президентом Владимиром Зеленским путях выхода из энергетического кризиса в Европе.

В заключение они обсудили меры, предпринимаемые правительствами двух государств для сдерживания COVID-19, и первые результаты введения Австрией общенационального локдауна.

Вступление Украины в ЕС: что известно

В конце апреля депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства предложил создать для Украины "план действий" по членству.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали общую двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины. Это один из важных шагов по вступлению Украины в Евросоюз.

Впоследствии подобный документ удалось заключить и с Литвой. Текст совместной декларации закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС.

Уже пять стран Европейского Союза подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Среди них Польша, страны Балтии, а также Словакия.