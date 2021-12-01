Про це заступник глави Офісу Президента повідомив під час відеоконференції із радником з питань зовнішньої та європейської політики канцлера Австрії Барбарою Каудель-Єнсен.

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Співрозмовники докладно обговорили зусилля України, спрямовані на визнання європейської перспективи нашої держави. Ігор Жовква закликав австрійську сторону приєднатися до кола країн, які вже уклали відповідні двосторонні декларації з Україною,

– зазначили в ОП.

Сторони також приділили значну увагу останнім безпековим викликам, зокрема:

скупченню військ Росії вздовж українських кордонів;

ситуації на білорусько-польському кордоні та її наслідкам для країн ЄС і України.

Окрім цього, Ігор Жовква детально поінформував Барбару Каудель-Єнсен про запропоновані президентом Володимиром Зеленським шляхи виходу з енергетичної кризи в Європі.

Насамкінець вони обговорили заходи, яких вживають уряди двох держав для стримування COVID-19, та перші результати запровадження Австрією загальнонаціонального локдауну.

Зверніть увагу! Вже 5 країн Європейський Союз підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Серед них: Польща, країни Балтії, а також Словаччина.

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