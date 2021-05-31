Заместитель Ермака Свириденко вошла в наблюдательный совет "Нафтогаза"

31 мая 2021 , 18:44
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Источник:

Правительственный портал

Заместительницу руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко избрали в наблюдательный совет "Нафтогаза". Она станет представителем государства сроком не более одного года.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета Министров от 31 мая 2021 года.

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Этим же постановлением Кабмин избрал трех независимых членов наблюдательного совета. Ими стали:

  • Клэр Споттисвуд (Великобритания),
  • Бруно Лескуа (Франция),
  • Людо Ван дер Хейден (Бельгия)

Кроме того, вместе с Юлией Свириденко представителями государства стали Наталья Бойко и Юлия Ковалив. Как известно, Свириденко вошла в наблюдательный совет "Нафтогаза" вместо Роберта Бенша.

Больше об интересных фактах из биографии новой участницы "Нафтогаза" – читайте в материале.

Кадровые изменения в "Нафтогазе"

  • 28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров "Нафтогаза" и признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.
  • Из-за этого уволили главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.
Автор: Альона Захарова