Заместитель генсека ООН посетит Украину 6 – 7 апреля
В Украину приедет заместитель генерального секретаря, координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс. Обсуждать гуманитарные проблемы.
Гриффитс планирует встретиться с украинскими властями 6 – 7 апреля в Киеве.
Важно Россия превращает право вето в Совете безопасности ООН на право смерти, – Зеленский
Я планирую провести дискуссии с высшим руководством украинского правительства в Киеве в четверг по тем же темам и другим, которые они несомненно представят мне, а также, чтобы воочию увидеть гуманитарное реагирование,
– сказал Гриффитс.
Визит заместителя генсека ООН в Москву
Накануне Гриффитс посетил Москву, где обсудил:
- возможности гуманитарного прекращения огня;
- вопросы гуманитарных конвоев;
- безопасных коридоров.
Он заверил, что в России пообещали изучить его предложения. Но вышел со встречи с четким пониманием, что впереди еще длинная дорога. "Перед нами очень длинная дорога, но ее надо пройти, и мы пройдем ее", – подчеркнул Гриффитс.
Зеленский выступил в ООН
Напомним, что Владимир Зеленский обратился к Совету Безопасности ООН. Он рассказал о зверствах в Буче и подчеркнул, что эти зверства оказывает Россия – член Совбеза, которую нужно лишить права вето. Зеленский подчеркнул, что Совбез, который создавался для безопасности, сейчас ее не предлагает. Поэтому следует немедленно переформатировать системы ООН.
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