Заместитель главы МВД Гогилашвили имеет действующий российский паспорт – СМИ
В СМИ появилась информация о двойном гражданстве заместителя главы МВД Александра Гогилашвили. У чиновника может быть действующий российский паспорт.
Журналисты-расследователи обнаружили данные Гогилашвили в Федеральной налоговой службе России. Согласно этим данным, замглавы МВД получил российский паспорт еще в 2003 году.
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Гогилашвили был помощником российского депутата
Журналисты выяснили, что Александр Гогилашвили много лет работал в России. В частности, был помощником депутата Госдумы Николая Валуева,который агитировал в оккупированном Крыму голосовать на псевдореферендуме.
Данные Гогилашвили на сайте Фередальной налоговой службы России / Скриншот
Российский паспорт скандальному чиновнику выдали в Ленинском районе Ростова-на-Дону. По данным журналистов, украинский паспорт Гогилашвили получил после 2010 года.
Фигурант дела о наркоторговле
Активист Сергей Стерненко обнародовал материалы, из которых становится известно, что заместитель министра МВД в 2019 году был фигурантом дела о наркоторговле – он якобы использовал метадон и был "покровителем" наркоторговцев.
Также, согласно материалам Стерненко, Гогилашвили получил гражданство Украины в 2015 году после женитьбы.
Еще одно доказательство наличия у Гогилашвили российского гражданства / Фото Сергея Стерненко
Что известно о скандале с Гогилашвили
- Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в скандал с полицейскими. Это произошло якобы из-за того, что правоохранители остановили его на пункте пропуска и попросили показать документы.
- Гогилашвили возмутила просьба полицейских, из-за чего он выругался на них. Видео с инцидентом попало в сеть.
- После скандала Гогилашвили пытался принести извинения и объяснил свой поступок "чрезмерной эмоциональностью".
- Глава МВД Денис Монастырский заявил, что по инциденту открыли дисциплинарное производство и на время расследования он будет рекомендовать правительству отстранить своего заместителя.
- Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении Гогилашвили.