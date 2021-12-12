Заместитель главы МВД Гогилашвили имеет действующий российский паспорт – СМИ

В СМИ появилась информация о двойном гражданстве заместителя главы МВД Александра Гогилашвили. У чиновника может быть действующий российский паспорт.

Журналисты-расследователи обнаружили данные Гогилашвили в Федеральной налоговой службе России. Согласно этим данным, замглавы МВД получил российский паспорт еще в 2003 году.

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Гогилашвили был помощником российского депутата

Журналисты выяснили, что Александр Гогилашвили много лет работал в России. В частности, был помощником депутата Госдумы Николая Валуева,который агитировал в оккупированном Крыму голосовать на псевдореферендуме.

Данные Гогилашвили на сайте Фередальной налоговой службы России / Скриншот

Российский паспорт скандальному чиновнику выдали в Ленинском районе Ростова-на-Дону. По данным журналистов, украинский паспорт Гогилашвили получил после 2010 года.

Фигурант дела о наркоторговле

Активист Сергей Стерненко обнародовал материалы, из которых становится известно, что заместитель министра МВД в 2019 году был фигурантом дела о наркоторговле – он якобы использовал метадон и был "покровителем" наркоторговцев.

Также, согласно материалам Стерненко, Гогилашвили получил гражданство Украины в 2015 году после женитьбы.

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Еще одно доказательство наличия у Гогилашвили российского гражданства / Фото Сергея Стерненко

Что известно о скандале с Гогилашвили