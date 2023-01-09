Заместитель главы Одесской ОВА вышел из СИЗО: он внес "круглый" залог

Заместитель Одесской областной военной администрации Олег Муратов вышел из СИЗО. За Муратова, подозреваемом в мошенничестве, внесли залог.

Информацию, что Муратов вышел под залог, журналистам подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Ирина Коваленко. Издание "Думская" информирует, что залог в размере 3,2 миллионов гривен внес сам Муратов.

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Муратов внес залог в размере 3,2 миллиона гривен

В четверг, 5 января, суд отправил в СИЗО замглавы Одесской ОВА Олега Муратова. Муратова арестовали на два месяца – до 4 марта с правом внести залог.

Сотрудники СБУ 3 января задержали Муратова, который за 35 тысяч долларов хотел откупить подчиненного от тюрьмы. На следующий день ему объявили подозрение.

Чиновника задержали в админздании ОВА во время получения 27 тысяч долларов. Во время обысков у него изъяли 45 тысяч долларов, 21 тысяч евро, золотые слитки и монеты.

Что Муратов говорит о деле против него

Перед заседанием Муратов в зале суда отрицал свою вину. Он заявил, что при задержании к нему якобы применялась физическая сила.

Также Муратов связывает уголовное производство против него с "вбросом" со стороны России и подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием.

Адвокат Муратова, Вадим Оксюта, убеждал, что по делу есть ряд фальсификаций со стороны СБУ и прокуратуры. В частности, обыска в автомобиле подозреваемого вообще не было.

По версии стороны защиты, дело сфальсифицировано другим должностным лицом и носит семейный характер.

Как на арест отреагировали в Одесской ОВА

Глава Одесской ОВА Максим Марченко 5 января прокомментировал судебное заседание по Муратову. Он подчеркнул, что занимает принципиальную позицию, согласно которой все виновные должны быть наказаны.

Я лично занимал и буду занимать принципиальную позицию по поводу любых нарушений закона совершенных должностными лицами. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание. Военная администрация и правоохранительные органы области и дальше будут прекращать неправомерную деятельность любого независимо от ранга и занимаемой должности,

– написал он в телеграмме.

В конце 2020 стал заместителем тогдашнего председателя ОГА Сергея Гриневецкого. После того, как ОГА возглавил Максим Марченко, Муратов остался в должности заместителя.

С 2002 по 2015 год Муратов занимал разные должности в Одесской ОГА. В 2016 – 2020 годах возглавлял Южный офис Госаудитслужбы.