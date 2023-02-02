Заместитель руководителя таможни Черкасский написал заявление на увольнение, – Арахамия

Замглавы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский написал заявление об увольнении. Ранее сообщалось, что Кабмин уволил руководство таможни после обысков.

Черкасский написал заявление ночью. Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. Рассмотреть ее должны на следующем заседании правительства.

Кстати говоря Коррупционные скандалы и схемы: за что уволили руководство таможни

Ночью Черкасский написал заявление, на следующем КМУ будет проведено,

– написал Арахамия.

Отметим, что Кабмин начал дисциплинарное производство по Черкасскому, его отстранили от исполнения обязанностей. Кстати, Арахамия еще раньше анонсировал увольнение руководящего состава таможни.



Ответ из фейсбука Давида Арахамии

Увольнение руководства таможни: что известно

1 февраля правоохранители провели обыски ряда должностных лиц и структур. СБУ выяснила, что таможня помогала в незаконном вывозе зерна за пределы страны. Согласно информации, государство недополучила сотни миллионов гривен. В 2022 году таможня выполнила план всего на 56,9%, убытки для государства достигли 227,5 миллиарда гривен.

Через эти махинации уволили:

Исполняющего обязанности главы таможенной службы – Вячеслава Демченко;

первого заместителя председателя – Александра Щуцкого;

Также правительство отстранило заместителя председателя, собственно, Руслана Черкасского. Вместо этого назначили временного руководителя Государственной таможенной службы Украины - заместителя председателя ГТС Сергея Звягинцева.