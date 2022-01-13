Заместитель начальника отделения Офиса Генпрокурора требовал взятку в 150 тысяч долларов
Источник:телеграм-канал САП
Заместителя начальника одного из отделов Офиса Генпрокурора разоблачили на вымогательстве крупной суммы взятки. Так, чиновник обещал за 150 тысяч долларов закрыть уголовное дело.
Прокурор обещал "отмазать" фигуранта дела
Прокурора и его посредника разоблачили 13 января. Им уже объявили сообщение о подозрении.
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По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, злоумышленник обещал передать взятку руководству Офиса генпрокурора.
За 150 тысяч долларов чиновник должен был:
- вернуть фигуранту 4 элитных автомобиля: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover). Их изъяли следователи во время обысков;
- закрыть уголовное дело.
В чем подозревают начальника участка:
- подстрекательстве к совершению преступления;
- покушении на преступление;
- предложении предоставить неправомерную выгоду должностному лицу;
- мошенничестве.
В то же время его посреднику сообщили о подозрении за подстрекательство к совершению преступления и предложение взяточничества.
Первоочередные следственные действия продолжаются. Осуществляем обыски по местам проживания, работы и в других помещениях, которыми пользуются эти лица,
– рассказали в САП.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Полный текст публикации САП в телеграме:
На подстрекательстве к предоставлению 150 тысяч долларов неправомерной выгоды разоблачен заместитель начальника одного из отделов Офиса Генерального прокурора.
13 января 2022 года разоблачили заместителя начальника отдела Офиса Генерального прокурора и посредника в подстрекательстве третьего лица к предоставлению 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора и покушении на мошенничество.
Указанные средства должны быть переданы за принятое решение о возврате 4 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), изъятых в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства.
Работнику Офиса Генерального прокурора и посредника сообщено о подозрении в совершении тяжкого и особо тяжкого коррупционных преступлений. Действия работника Офиса квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Его пособника – по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Первоочередные следственные действия продолжаются, В частности осуществляются обыски по местам жительства, работы и в других помещениях, которыми пользуются эти лица.
Решается вопрос о применении к подозреваемым мер пресечения.