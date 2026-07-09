Служба безопасности Украины совместно с Одесской областной прокуратурой поймала с поличным заместителя председателя Одесского областного совета. Он систематически вымогал деньги у местных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Одесской областной прокуратуры.

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Как работала коррупционная схема чиновника?

По данным следствия, высокопоставленный чиновник областного совета обещал представителям частного бизнеса свое всестороннее содействие.

За регулярные взятки он гарантировал предпринимателям беспрепятственную деятельность в регионе и "зеленый свет" для развития их проектов. В случае отказа платить бизнесменам угрожали искусственными препятствиями и блокировкой работы.

Например, фигурант обещал изменить целевое назначение земли в Овидиопольском районе для застройки и обслуживания жилых зданий. Цена вопроса – 10 тысяч долларов.

Чиновник понимал, что не имеет законных полномочий самостоятельно это сделать. Однако создал у потерпевшего впечатление, что способен обеспечить результат,

– отметили в прокуратуре.

Деньги передали через посредника и оставили в припаркованной машине. Депутат также дал номер телефона женщины, которая якобы должна была сопровождать процедуру изменения целевого назначения.

После получения денег чиновник еще долгое время утверждал, что процесс идет и все будет решено в ближайшее время.

Впрочем, никаких результатов предприниматель не получил, а деньги ему также не вернули.

Известно, что для реализации "схемы" фигурант привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании.

Разговор чиновника с гражданином: смотрите видео

Преступления зафиксированы, а фигуранты задержаны после получения первой части взятки.

В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены документы и другие вещественные доказательства махинации.

В настоящее время заместителю председателя облсовета сообщено о подозрении. Решается вопрос о вручении уведомления о подозрении другим участникам преступной схемы.

Напомним, что бывшему главе правления одного из банков сообщили о подозрении в незаконных банковских операциях на сумму 210 миллионов гривен. По данным следствия, председатель правления вступил в сговор с предпринимателем с целью беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и уклонения от внутреннего финансового мониторинга.