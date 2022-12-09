Преступная организация в Одессе: троим заместителям Труханова сообщили о подозрении

НАБУ разоблачила в Одессе преступную организацию. Троим заместителям городского головы Геннадия Труханова объявили подозрение.

Это уже вторая преступная организация в Одессе, разоблаченная НАБУ и САП. Первая, обнаруженная следствием в октябре 2021 года, прекратила свою деятельность. Расследование находится на завершающей стадии.

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Заместителям Труханова сообщили о подозрении

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще трем участникам преступной организации в Одессе, разоблаченной 5 декабря. Речь идет о:

первом заместителе городского головы Одессы;

исполняющем обязанности заместителя городского головы Одессы – руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета;

заместительнице городского головы Одессы.

Всем им объявили подозрение за:

создание, руководство или участие в преступной организации должностного лица или с использованием служебного положения – наказывается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества;

принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом – наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Поскольку местонахождение первого заместителя Труханова пока не известно, о подозрении ему сообщили заочно.

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Подробности расследования

Следователи установили, что осенью 2021 года после разоблачения НАБУ и САП преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее городе появилась новая.

Она взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых:

взаимодействие с застройщиками,

закупки за счет местного бюджета,

деятельность коммунальных предприятий,

другие аспекты взаимодействия с бизнесом

Организаторы организации наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

В частности, по данным следствия, исполняющий обязанности заместителя городского головы Одессы – руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и член земельной комиссии получал от преступной организации 15 тысяч долларов ежемесячно, а также другие дополнительные выплаты. За эти деньги он работал в интересах группировки:

обеспечивал принятие земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам,

влиял на внесение изменений в бюджет города.

В целом с ноября 2021 по август 2022 года подозреваемый получил более 2,4 миллиона гривен неправомерной выгоды. Другие соучастники преступной организации – первый заместитель и заместитель городского головы Одессы – по версии следствия, получили с марта по июль 2022 от ее организаторов 900 и 300 тысяч гривен соответственно,

– рассказали в НАБУ.

Первый заместитель Труханова, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений – главных распорядителей средств и предоставлял руководителям указания о временной остановке расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения преступной организацией взятки от подрядчика за возобновление выплат.

Также подозреваемый положительно голосовал в составе исполнительного комитета за устанавливаемые решения:

тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе,

изменения в бюджет, отвечавшие интересам преступной организации.

О подозрении в участии в преступной организации сообщили 6 лицам. Следствие устанавливает других участников и ищет доказательства коррупционной деятельности.