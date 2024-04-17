Заместителю Кличко объявили подозрение, – СМИ

Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации по самоуправленческим полномочиям Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение.

Он фигурирует в антикоррупционных расследованиях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники, в четверг, 17 апреля, передает 24 Канал.

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В чем подозревают Прокопива

По данным СМИ, Нацполиция и СБУ объявили подозрение Владимиру Прокопову. Информации о том, по какой статье, пока не разглашают, однако отмечают, что его подозревают в организации схем по незаконной переправке ухилянтов в Европу.

По словам источников, скоро появится подробная информация об этом деле от правоохранителей. Информацию об оглашении подозрения подтвердили и правоохранительные органы в комментарии Суспильному.

Пока дополнительных подробностей по этому поводу не отметили.

Напомним, в октябре 2024 года журналисты Bihus.Info обнаружили, что семья заммэра Киева Владимира Прокопива приобрела значительное количество недвижимости в Киеве, включая квартиры и коммерческие помещения, его отстранили от исполнения обязанностей.