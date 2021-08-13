Заместителю мэра Николаева избрали меру пресечения в деле о коррупции
Источник:НАБУ
Заместителя городского головы Николаева заподозрили в хищении почти 27 миллионов гривен. 12 августа суд избрал ему меру пресечения.
Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, речь идет о содержании под стражей 60 дней. Однако чиновник может выйти под залог в 3,5 миллиона гривен.
Читайте также ВАКС взял под стражу соратницу Труханова, которая фигурирует в деле о хищении госбюджета
Дело о хищении 26,8 миллиона гривен в Николаеве: фигуранту избрана мера пресечения
Как сообщили в НАБУ, 12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю городского головы Николаева. Этот человек – один из подозреваемых по делу о хищении 26,8 миллиона гривен из бюджета при реконструкции Соборной площади в городе.
Суд приказал держать чиновника под стражей 60 суток, но оставил альтернативу – выход под залог в 3,5 миллиона гривен.
Коротко о коррупционном скандале в Николаеве
- Заместителя мэра Николаева (как пишет "Слово и дело", речь идет о Сергее Кореневе) 10 августа задержали детективы НАБУ. Произошло это на украинско-венгерской границе (адвокаты чиновника на суде утверждали, как отметили в "Лига.Новости", что чиновник ехал туда в отпуск, а не сбегал).
- Правоохранители считают, что в 2019 в Николаеве во время проведения тендера на реконструкцию Соборной площади ряд чиновников сговорились, чтобы победу отдать заранее определенному предприятию. А потом оно провело работы по завышенным ценам, из-за чего местный бюджет понес убытки в 26,8 миллиона гривен.