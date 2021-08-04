Заместителю Шишова с Белорусского дома запретили въезд в Украину
Источник:"Белорусский дом в Украине"
В Украину не пустили заместителя Белорусского дома в Украине Родиона Батулина. Ему запретили въезд в страну в течение 3 лет.
В организации отметили, что Батулин прервал свою зарубежную поездку после известия о смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова.
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Заместителя Шишова не пустили в Украину
Батулин хотел попасть в Украину, однако ему это не удалось. Заместитель общественной организации не смог пересечь границу на пункте пропуска "Устилуг" (Волынь). Там мужчине сообщили, что с момента выезда он является невъездным.
По словам пограничников, Служба безопасности Украины запретила въезд (Батулина – 24 канал) на 3 года. Как в данной ситуации это расценивать? Основания запрета пограничникам не известны. Ссылающиеся на "секретность" СБУ,
– отметили в организации.
В Белорусском доме рассказали, что Батулин 14 июля выехал на территорию Евросоюза "для решения вопросов с документами". 3 августа после информации об обнаружении тела Шишова он "спешно выехал первым автобусом обратно в Киев".
Смерть Виталия Шишова: что известно
- Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Правоохранители отметили, что будут проверять все версии трагедии, в том числе и возможность убийства.
- Близкие активиста убеждены, что это было не самоубийство. Они рассказали, что за Шишовым следили с тех пор, как он приехал в Украину.