Заместителю Шишова с Белорусского дома запретили въезд в Украину

В Украину не пустили заместителя Белорусского дома в Украине Родиона Батулина. Ему запретили въезд в страну в течение 3 лет.

В организации отметили, что Батулин прервал свою зарубежную поездку после известия о смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова.

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Заместителя Шишова не пустили в Украину

Батулин хотел попасть в Украину, однако ему это не удалось. Заместитель общественной организации не смог пересечь границу на пункте пропуска "Устилуг" (Волынь). Там мужчине сообщили, что с момента выезда он является невъездным.

По словам пограничников, Служба безопасности Украины запретила въезд (Батулина – 24 канал) на 3 года. Как в данной ситуации это расценивать? Основания запрета пограничникам не известны. Ссылающиеся на "секретность" СБУ,

– отметили в организации.

В Белорусском доме рассказали, что Батулин 14 июля выехал на территорию Евросоюза "для решения вопросов с документами". 3 августа после информации об обнаружении тела Шишова он "спешно выехал первым автобусом обратно в Киев".

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