Заметили гаубицу "Лягушку": оккупанты размещают военную технику в жилых районах
11 ноября 2021 , 07:24Читати новину українською
Источник:Отчет ОБСЕ
В ОБСЕ сообщили, что боевики устанавливают военную технику в жилых районах. В частности, в Луганске зафиксировали гаубицу "лягушку" 122-го калибра.
Детали ОБСЕ обнародовала в отчете за 10 ноября. Там говорится о перемещении техники, которое осуществляют оккупанты.
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Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области,
– подчеркнули в отчете.
Кроме того, в ОБСЕ отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В частности, боевики разместили 1 бронетранспортер в городе Брянка на Луганщине.
В ОБСЕ обеспокоены ситуацией
- Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил, что ситуация на Донбассе вызывает обеспокоенность.
- По словам Киннунена, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения стала еще сложнее. В частности, боевики все чаще используют оружие, которое запрещают Минские договоренности.
- В ОБСЕ подчеркнули, что "в последнюю неделю октября миссия показала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года".