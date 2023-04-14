В оккупированном Крыму массово эвакуируют детей из школ из-за "заминирования": обвинили Украину

Утро пятницы, 14 апреля, началось для жителей временно оккупированного Крыма с тревожных новостей. Около 8:10 поступило сообщение о массовом заминировании школ по экстренной линии 112.

Следовательно, детей, которые только начали прибывать на занятия, пришлось экстренно эвакуировать. О минировании в своем телеграм-канале рассказал советник российского главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, сообщает 24 Канал.

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Учебные заведения проверяют

В российских СМИ и крымских телеграм-каналах сообщили о заминировании школ по всему полуострову. Так, только в Керчи заминирование якобы произошло в девяти школах. В так называемом городском совете Керчи заявили, что в городе начался процесс эвакуации учеников и сотрудников из всех городских школ.

Спецслужбы страны-оккупантки начали проверку помещений в учебных заведениях. Ее производят силовики с задействованием кинологов.

Оккупанты в украинском Крыму подчеркнули, что за лживые сообщения о минировании анонимов ждет ответственность. Они пригрозили злоумышленникам 10 годами лишения свободы.

К минированию приплели Украину

Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что в настоящее время в Крыму отрабатываются алгоритмы безопасности. Более того, как утверждают российские СМИ, всю ответственность за минирование школ он перевел на Украину. Мол, это "очередная провокация украинских спецслужб".

Конечно, каких-либо подтверждений советник российского главы Крыма предоставить даже не пытался. Ведь россияне привыкли поступать так же, и того же ожидают от других. Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения в Украине часто происходили массовые заминирования. Тогда сообщалось и о русском следе.

Однако, чтобы придать логики "обоснованию" Крючкова, росСМИ заявили, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в оккупированном Крыму участились случаи сообщений о минировании объектов. При этом, по их словам, такие сообщения поступали якобы из Украины, однако ни разу не подтверждались.

Также они напомнили о других терактах на остальной территории страны-террористки, к которым также на России приплели Украину. Речь идет не только об историческом подрыве Крымского моста, но и об убийстве Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Во временно оккупированном Крыму тревожно