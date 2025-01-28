Белый дом ответил на упреки, что Трамп не имел права замораживать финансирование

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала первый брифинг на новой должности. Журналисты отметили, что на нем было много людей, ведь все хотят услышать комментарии относительно политики Трампа.

Известно, что США приостановили финансирование не только для международных программ, но и для внутреннего потребителя. На это Левитт ответила, что Трамп заморозит деньги для "пробуждения" и не будет финансировать "незаконные" программы DEI по противодействию дискриминации. Впрочем, полный список она обещала предоставить только после брифинга. 24 Канал со ссылкой на BBC передает детали ее заявления.

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Что говорят в Белом доме о сокращении расходов

Медийщики спросили, кто консультировал Трампа относительно законности замораживания федерального финансирования определенных программ и грантов. Ведь "право распоряжаться кошельком" принадлежит Конгрессу.

Кэролайн Левитт сказала, что закон не был нарушен. И сослалась на докладную записку Административно-бюджетного управления.

Относительно опасения, что теперь могут вырасти цены, спикер привела примеры программ, которые не пострадают, в частности, социальное обеспечение и социальные выплаты. Но она не сказала, как реагировать на беспокойство американцев, которые были привлечены к сокращенным программам.

Пресс-секретарь предполагает, что Трамп принял "исторические меры" для достижения этой цели, ссылаясь на отмену некоторых нормативных актов Байдена,

– цитируют ее в СМИ.

По словам Левитт, Трамп хочет быть "хорошим распорядителем" денег налогоплательщиков.