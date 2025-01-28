Відомо, що США призупинили фінансування не тільки для міжнародних програм, але й для внутрішнього споживача. На це Левітт відповіла, що Трамп заморозить гроші для "пробудження" і не фінансуватиме "незаконні" програми DEI з протидії дискримінації. Утім, повний список вона обіцяла надати тільки після брифінгу. 24 Канал з посиланням на BBC передає деталі її заяви.

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Що кажуть у Білому домі про скорочення витрат

Медійники запитали, хто консультував Трампа щодо законності заморожування федерального фінансування певних програм і грантів. Адже "право розпоряджатися гаманцем" належить Конгресу.

Керолайн Левітт сказала, що закон не було порушено. І послалася на доповідну записку Адміністративно-бюджетного управління.

Стосовно побоювання, що тепер можуть зрости ціни, спікерка навела приклади програм, які не постраждають, зокрема, соціальне забезпечення та соціальні виплати. Але вона не сказала, як реагувати на занепокоєння американців, які були залучені до скорочених програм.

Прессекретарка припускає, що Трамп вжив "історичних заходів" для досягнення цієї мети, посилаючись на скасування деяких нормативних актів Байдена,

– цитують її у ЗМІ.

За словами Левітт, Трамп хоче бути "добрим розпорядником" грошей платників податків.