Украина никогда не согласится "заморозить" войну: Буданов объяснил, что бы это означало

Украина не согласится на "замораживание" войны с Россией, ведь это будет означать признание оккупации наших территорий.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнув, что этого никогда не будет.

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Россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив нас признать захваченную ими территорию. В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не случится,

– отметил Буданов.

Он подтвердил, что Россия каким-то образом получила доступ к секретным планам Украины по контрнаступлению. В то же время отказался говорить об этом подробнее.

"Я не скажу больше за Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это – серьезная проблема, и мы принимаем действия", – отметил глава ГУР.

Буданов также прокомментировал применение дронов в войне. По его мнению, беспилотники, какими бы эффективными они ни были, не способны полностью заменить людей на поле боя.

"Дроны никогда не заменят сухопутные силы. Они лишь являются способом их поддержки. С помощью дронов можно нанести урон врагу, но пока военные не придут и не установят флаг, ничего не изменится", – отметил руководитель разведки.

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