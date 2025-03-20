Это будет Берлин, – Зеленский о том, почему нельзя закончить войну за контактной линией

С позицией украинского главы согласился Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zoom-брифинг Владимира Зеленского с журналистами после разговора с американским президентом.

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Президент Украины отметил, что самым сложным в мирном процессе будет вопрос территорий. Несмотря на это, украинские дипломаты будут работать над защитой интересов Украины в этом контексте максимально.

Он добавил, что Трамп понимает, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими на юридическом уровне.

Также, как отметил украинский президент, есть населенные пункты, которые "разрезаны" контактной линией. Если принять решение по ней, то будет Берлинская стена, а "это – не вариант".

Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, или хотим мы много таких городов?"

– сказал Владимир Зеленский.

Поэтому этот вопрос и в дальнейшем будет обсуждаться.

Президент Зеленский также считает, что полное прекращение огня наступит уже вскоре. И к нему нужно дойти, чтобы начать обсуждать окончание войны, а также территориальный вопрос.