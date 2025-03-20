З позицією українського глави погодився Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Zoom-брифінг Володимира Зеленського із журналістами після розмови з американським президентом.

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Президент України зауважив, що найскладнішим у мирному процесі буде питання територій. Попри це, українські дипломати працюватимуть над захистом інтересів України у цьому контексті максимально.

Він додав, що Трамп розуміє, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими на юридичному рівні.

Також, як зауважив український президент, є населені пункти, які "розрізані" контактною лінією. Якщо прийняти рішення щодо неї, то буде Берлінська стіна, а "це – не варіант".

Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?"

– сказав Володимир Зеленський.

Тож це питання й надалі буде обговорюватися.

Президент Зеленський також вважає, що повне припинення вогню настане уже невдовзі. І до нього потрібно дійти, аби почати обговорювати закінчення війни, а також територіальне питання.