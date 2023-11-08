Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он сомневается, что законопроект, который рассмотрит Конгресс, существенно изменит текущую политику по замороженному имуществу агрессора.

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В чем состоит решение

Идея законопроекта состоит в том, чтобы активы российских олигархов и государственных учреждений имели юридический статус конфискованных. После прохождения всех инстанций и принятия этого закона у Байдена будет возможность конфисковывать эти активы.

"Однако это не означает, что американский президент обязательно воспользуется этим решением. Как показал закон о лендлизе (возможности арендовать технику США для Украины, – 24 Канал), не всегда юридическое разрешение на какое-то действие приводит к последствиям", – предостерег Вигиринский.

По теме: недавно первой страной, передавшей Украине первые средства по доходам от российских активов, стала Бельгия. Речь идет о близком 1,7 млрд евро, которые будут направлены как на военную, так и экономическую помощь Украине.

Международный контекст

Ранее аналогичный вопрос обсуждали страны "большой семерки". Их общая позиция – замороженные средства не будут возвращены Москве пока та не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

"Фактически, это решение создавало рамку, которая свидетельствует, что как таковой конфискации российского имущества не произойдет, и оно и дальше будет оставаться замороженным. Поэтому говорить о том, что вскоре Украина получит $300 млрд, некорректно", – отметил политолог.

Обратите внимание! Более 200 миллиардов долларов конфискованных российских денег находится в Европе, а в Соединенных Штатах, соответственно, находится менее 100 миллиардов долларов.

В мире действительно существуют механизмы для того, чтобы конфисковать активы физических лиц-россиян, пытавшихся обходить санкции. Однако конфискацию суверенных денег российского Центробанка представить намного сложнее, ведь таких прецедентов в современной истории не бывало.

"Если конфискация российских активов все же произойдет, это может отвадить от Европы инвесторов из недемократических стран вроде Саудовской Аравии. Это будет знаком, что Европа не является безопасным местом для таких инвестиций, что может привести к выводу из нее аравийских денег с последующим перенаправлением на Восток", – предположил Вигиринский.

Учитывая это, предоставление всех российских миллиардов Украине в краткосрочной перспективе маловероятно.

Андрей Вигиринский о возможности конфискации российских активов: смотрите видео

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