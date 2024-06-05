В конфискации российских активов есть много "но": почему союзники до сих пор на это не решились

В Соединенных Штатах заморожено российских активов на сумму примерно 5 миллиардов долларов. Все остальные средства, а это более 200 миллиардов, заморожены в Европейском Союзе. Дискуссии, чтобы передать их Украине продолжаются с начала войны.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что принимая пакет помощи Украине, Тайваню и Израилю, в США также голосовали за четвертый документ. Он предоставлял возможность администрации Джо Байдена замораживать и изымать активы России на территорию своей страны.

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В чем главная проблема

В своем недавнем интервью Байден сказал, что такой возможности в отношении российских активов он не имеет. На самом деле это не так, все дело в желании, но глава США понимает, что говорится о новейшей практике, которая нарушит директивы Международного валютного фонда и положения международного права.

По словам политолога, именно поэтому вопрос находится в плоскости политического популизма.

В Европе несколько иная система права. Все, что делает ЕС – это отражает положение, которое зафиксировано в совместном коммюнике стран "Большой семерки". Там говорится о том, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии до момента компенсации России убытков, которые она причинила Украине, или до момента согласования алгоритма этой компенсации. Когда это произойдет – неизвестно.

Никто не может спрогнозировать, что условно случится в следующем году. Если состоится диалог и определенные договоренности, то один из алгоритмов или шагов может предусматривать размораживание части активов,

– рассказал политолог.

Если происходит размораживание части активов, то Центробанк или возвращает их в свою юрисдикцию, или перечисляет, например, в ОАЭ. Соответственно доходы не начисляются и не облагаются налогом. В таком случае не за счет чего давать какие-то выплаты Украине.

Деньги через кредит

Идея, связана с кредитом, появилась тогда, когда в Украине возник значительный бюджетный дефицит, который не готовы были покрывать наши партнеры. С одной стороны, они могут перечислять долю дохода от ценных бумаг ежегодно, например, по 2 – 3 миллиарда, но это будет помощь, которая особо ни на что не повлияет

Поэтому решили пойти другим путем – собрать сумму, которая примерно соответствует всем доходам ориентировочно за 10 лет и предоставить ее одним кредитом,

– отметил Андрей Вигиринский.

Поэтому вопрос находится только в плоскости того, кто предоставит этот кредит. Европейские банки могут это сделать и предоставить кредит в евро. Тогда США будут ни при чем.

Соединенные Штаты хотят, чтобы ЕС принял решение о замораживании на 10 лет. Предположим, что за этот период произойдет погашение ценных бумаг. Европейский Союз не хочет этого делать, потому что их практика – это продолжение санкций каждые полгода,

– добавил Вигиринский.

Это важно для ЕС, потому что уже есть ряд санкций, которые не пролонгировались. В суды обращаются субъекты, активы которых заморожены. Поэтому Европейский Союз вполне осознает того, на что толкают его Соединенные Штаты. Ведь если будет решение суда, то надо будет разморозить этот актив, а откуда тогда брать средства для компенсации убытков владельцу остается вопросом.

Европа не хочет рисковать

Вопрос замороженных активов – это вопрос дипломатии, зависимости и "прогибания" под политику Соединенных Штатов стран Европейского Союза.

Я думаю, что ЕС будет сопротивляться, потому что не хочет потерять инвестиционную привлекательность для стран, которые, например, являются нефтяными экспортерами и хранят свои финансовые ресурсы в их ценных бумагах и юрисдикциях. Прежде всего это страны Персидского залива,

– подчеркнул политолог.

Также может быть зеркальный ответ России, которая будет подавать в суды на сам депозитарий, на балансе которого есть ценные бумаги. Так она может довести его до банкротства. Поэтому Европа не хочет рисковать.

В этой ситуации Украина является лишь реципиентом, ведь будет так, как решат страны, в которых хранятся эти средства,

– подчеркнул политолог.

Кроме этого, следует понимать, что средства не поступят к нам всей суммой. Они будут переданы в отдельный фонд, который будет решать, на что их выдавать, какие заказы принимать и какое восстановление поддерживать. Поэтому даже если сейчас примут положительное решение, то на его реализацию придется еще довольно долго ждать.

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