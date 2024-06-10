Россия наконец должна платить: почему доходы от замороженных активов не передают Украине

Продолжается активная работа над тем, чтобы страны "Большой семерки" смогли принять решение об использовании замороженных активов России. Прежде всего говорится о том, чтобы передать доходы от этих средств Украине.

Российская сторона говорит, что будет изымать европейские средства, если будут изыматься российские. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что именно поэтому на уровне G7 говорится только о доходах от конфискованных активов страны-агрессора.

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Нужно политическое решение

Что касается самих активов россиян, то даже в соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности везде прописано, что средства будут обездвижены до момента пока Россия не выплатит все компенсации за те убытки, которые нанесла Украине во время войны.

Поэтому форматы работы с этими средствами понятны, так же как и суммы, которые могут передать нашему государству. В мае 2024 года состоялся саммит руководителей Минфина и Центробанков участников "Большой семерки". Там уже разрабатывали технический выход из ситуации. Теперь остается ждать политического решения.

В середине июня ждем решения, которое позволит привлечь доходы от замороженных активов на нужды Украины,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Сейчас остается вопросом, куда направлять эти средства. Вспоминаем, что в ЕС говорили, что 90% суммы должны идти для военных нужд и 10% для проектов по восстановлению. Однако многие не поддерживают такое распределение, другая часть политиков вообще не хочет использовать доходы от активов для военных целей, а только для восстановления.

"Продолжается концептуальная дискуссия. Думаю, придут к общему решению, но вполне очевидно, что этот вопрос надо решать немедленно. Ведь западные налогоплательщики не могут постоянно выделять миллиарды долларов для Украины. За это должна наконец начать платить Россия", – подчеркнул политолог.

Поэтому Европе стоит принять политическое решение, потому что дальнейшие промедления – это лишь умиротворение агрессора в финансовом измерении.

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