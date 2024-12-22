Ссора из-за Украины: Шольц рявкнул на Дуду на встрече лидеров ЕС

Замороженные российские активы вызвали острую дискуссию между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой. Спор возник во время встречи лидеров ЕС на этой неделе.

Дуда выступил, чтобы ЕС наконец передали Украине российские активы, на что эмоционально отреагировал Олаф Шольц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Из-за чего поссорились Дуда и Шольц

Встреча состоялась в среду вечером в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе.

Обсуждая пути дальнейшей поддержки Украины, Дуда призвал ЕС конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро и использовать их на помощь Киеву. Эту инициативу давно поддерживают США и Великобритания, но такие страны, как Германия, Франция и Италия, выступают против.

Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!

– эмоционально заявил Шольц, обращаясь к Дуде, чем удивил других лидеров, рассказали три источника Financial Times.

Справка: Польша действительно не использует евро и придерживается национальной валюты – злотого.

После вторжения России в Украину страны Запада заблокировали значительные активы, преимущественно в виде ценных бумаг и валютных депозитов. Общая сумма замороженных активов, принадлежащих российскому Центробанку, государственным учреждениям и подсанкционным физическим лицам, достигает примерно 300 миллиардов долларов. Большинство этих средств размещено в странах ЕС.

Замороженные активы России продолжают ей принадлежать, но ЕС блокирует их использование, поэтому они только остаются на счету.

Напомним, страны G7 согласились передать Украине 50 миллиардов долларов, полученных из российских активов. Стоит отметить, что это не сами российские активы, а проценты, заработанные с них. Украина же призывает передать непосредственно сами активы в полной сумме. Это может снизить финансовую нагрузку с ЕС и значительно увеличить финансирование Украины. Замороженные российские активы также могут направить на послевоенное восстановление вместо репараций, поскольку перспектива того, что Россия их будет платить, остается неопределенной.