Экс-чиновник Госдепа сказал, куда США могут направить замороженные российские активы

США и Европа в течение некоторого времени работали над законодательством, чтобы открыть доступ Украине к замороженным российским активам по всему миру. Сейчас есть уже сдвиги в этом вопросе.

Бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури в эфире 24 Канала рассказал, что после вторжения в 2022 году европейские страны и Соединенные Штаты заморозили активы Центрального банка России. Эти активы были инвестированы по всему миру.

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Они сосредоточены преимущественно в Европе, но также частично и в США.

Это не менее 300 миллиардов долларов активов, которые сейчас заморожены и недоступны для России. Однако они формально принадлежат Центральному банку России,

– сказал Дэвид Тафури.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет Соединенные Штаты и Европа работали над созданием правовой базы для использования замороженных активов.

Потерянные российские активы

Несколько месяцев назад Соединенные Штаты и европейские страны согласились использовать активы в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Это означает, что мы уже открыли путь к доступу этих средств и их использованию для поддержки Украины. Если США под руководством Трампа захотят прекратить финансировать помощь Украине, которая уже составила 62 миллиарда долларов, это финансирование можно будет заменить, использовав 300 миллиардов долларов из замороженных активов Центрального банка России,

– объяснил Дэвид Тафури.

Он отметил, что эти средства могли бы полностью заменить ежегодную помощь США в течение следующих четырех лет. Использование этих денег имеет двойной эффект: они помогают Украине и одновременно вредят России.

Изменения должны заставить Путина пойти на уступки

Россия вынуждена наблюдать, как ее собственные средства, замороженные на банковских счетах по всему миру, используются на поддержку Украины.

"Это создает для России осознание, что она никогда не получит эти деньги обратно. Такая ситуация может заставить Путина серьезно отнестись к переговорам, ведь в случае заключения сделки эти активы могут быть полностью конфискованы", – подытожил Дэвид Тафури.