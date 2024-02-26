Новая ГЭС и не только: на что хватило замороженных российских активов

Активы Центрального банка России заморожены в различных западных юрисдикциях на сумму более 300 миллиардов долларов. К примеру, активов, которые "зависли" только во Франции, хватило бы для строительства новой ГЭС вместо Каховской.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он рассказал и о других российских счетах и сравнил, что могла бы компенсировать Украина за эти деньги.

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Российских активов во Франции, а это 1,48 миллиарда долларов будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции вместо украинской Каховской ГЭС, которую Россия разрушила прошлым летом,

– отметил министр.

По словам Кулебы, прибыль от российских активов, которые балансируют на бельгийском депозитарии Euroclear, только за 2022 год и первую половину 2023 года составил 2,56 миллиарда долларов.

Министр отметил, что за эти деньги можно было бы восстановить 1223 медицинские учреждения в частности 384 больницы и 352 амбулаторные центры, которые были повреждены или разрушены в результате террора России.

"Все это может произойти, как только появится политическая воля – и время для этого пришло сейчас. Это будет того стоить", – добавил Кулиба.

Больше российских активов

Также в Германии есть 6,5 миллиардов долларов замороженных активов; в Австрии – 1,8 миллиарда долларов, Ирландии – 2 миллиарда долларов и Польше – 1,13 миллиард долларов. Этого, по словам Дмитрия Кулебы, достаточно, чтобы помочь восстановить более 3500 поврежденных или разрушенных образовательных учреждений: 1700 школ, более 1000 детских садов, и 586 университетов.

Российских активов в Великобритании – 23 миллиарда долларов, Люксембурге – 6,8 миллиарда долларов и Швейцарии 8,7 миллиарда долларов было бы достаточно, чтобы удовлетворить Украину,

– подчеркнул Кулеба.

Положительные шаги уже сделаны

В то же время министр поблагодарил страны, которые приняли меры, "чтобы заставить Россию платить". Так, в 2022 году Канада стала первой страной, которая приняла закон, который позволяет передачу активов.

Впоследствии аналогичный шаг сделала Бельгия – там выступили с инициативой начать использовать налоговые поступления от российских активов, чтобы направить их на помощь Украине.

Более того, министр приветствовал и недавнее решение ЕС, которое предусматривает резервирование непредвиденных доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка. По словам Кулебы, это первый реальный шаг блока к использованию российских активов для финансирования восстановления Украины.

Получит ли Украина замороженные российские активы

! Согласно последнему отчету Всемирного банка, общая стоимость восстановления Украины достигает 486 миллиарда долларов. Прямой ущерб от войны составляет почти 152 миллиарда долларов.

В Евросоюзе достигли согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Было решено разрешить перевод доходов от активов России на отдельный счет.

12 февраля Совет ЕС постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, которые владеют активами ЦБ России на сумму более 1 миллиона евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно.