Глава МИД Украины сказал, кто является "наиболее ценным российским активом" в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился решением Евросоюза о замораживании российских активов, которые есть на его территории. Чиновник считает это фактическим "объявлением войны". На такие слова отреагировали в украинском МИД.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Что сказал Сибига о возмущении Орбана относительно решения ЕС о российских активах?

Венгерский премьер отметил, что ЕС принял решение несмотря на то, что его страна была против него. Речь идет о замораживании российских активов, которые еще остались в Европе. Виктор Орбан отметил, что такие действия вполне могут расцениваться как объявление войны. Более того, он возмущен, что Брюссель еще и требует деньги "для усиления конфликта".

Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы делают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме,

– заявил Орбан.

Андрей Сибига распространил это сообщение Орбана и прокомментировал ситуацию. Украинская сторона до сих пор удивляется антиукраинской политике премьера Венгрии. Глава МИД говорит, что "наиболее ценным замороженным российским активом в Европе" является сам Виктор Орбан.

Что предшествовало?