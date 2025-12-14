Глава МИД Украины сказал, кто является "наиболее ценным российским активом" в Европе
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился решением ЕС о заморозке российских активов, назвав это "объявлением войны".
- Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился решением Евросоюза о замораживании российских активов, которые есть на его территории. Чиновник считает это фактическим "объявлением войны". На такие слова отреагировали в украинском МИД.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
Что сказал Сибига о возмущении Орбана относительно решения ЕС о российских активах?
Венгерский премьер отметил, что ЕС принял решение несмотря на то, что его страна была против него. Речь идет о замораживании российских активов, которые еще остались в Европе. Виктор Орбан отметил, что такие действия вполне могут расцениваться как объявление войны. Более того, он возмущен, что Брюссель еще и требует деньги "для усиления конфликта".
Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы делают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме,
– заявил Орбан.
Андрей Сибига распространил это сообщение Орбана и прокомментировал ситуацию. Украинская сторона до сих пор удивляется антиукраинской политике премьера Венгрии. Глава МИД говорит, что "наиболее ценным замороженным российским активом в Европе" является сам Виктор Орбан.
Что предшествовало?
12 декабря Европейский Союз согласился заморозить активы российского центрального банка на неопределенный срок, устранив риск их внезапного разблокирования. Это является шагом для возможного кредита для Украины.
ЕС проголосовал, обойдя принцип единодушия, что и разозлило Будапешт и другие столицы, которые выступили против. Предыдущие такие случаи привели к многолетней вражды между столицами.
Не только Венгрия, но и Словакия не поддерживает использование этих активов для предоставления "репарационного кредита" Украине.