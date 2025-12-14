Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что все зависит от скорости реформ украинского правительства.

Готов ли ЕС изменить правила ради быстрого вступления Украины?

США уходят из Европы, и остро встает вопрос способности ЕС самостоятельно сдержать Россию без американской помощи, войск и баз.

По нынешним правилам быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но мир изменился. Речь идет не просто о расширении ЕС, а о титанических изменениях, чтобы "очередной Орбан" не парализовал деятельность всех стран. Главное сейчас не выполнение предпосылок вступления, а безопасность,

– подчеркнул Рыбачук.

Хотя юридически Трампу нужно проводить это через Конгресс после осенних выборов.

"Американцы умыли руки. Трамп, как попугай, повторяет, что не даст ни копейки на помощь Украине – он только продает оружие", – подчеркнул Рыбачук.

Способна ли украинская власть выполнить условия ЕС без имитации реформ?

Но это не означает, что украинская власть может имитировать реформы, рассчитывая на автоматическое принятие в ЕС.

"Такого сценария точно не будет, но украинская власть может быть вынуждена делать реформы", – подчеркнул Рыбачук.

Важно! Украина получила от ЕС переговорные позиции по трем кластерам для дальнейшей технической работы. Дания, которая председательствует в Совете ЕС, обеспечила передачу документов несмотря на предыдущие ограничения.

Украине надо пройти 36 кластеров, начало и окончание каждого требуют консенсуса, что давало Орбану все карты для блокировки каждые шесть месяцев. Сейчас приняли решение формально не начинать переговоры, но реально правительству уже дали задание, что Украина должна сделать по первому кластеру.

Когда есть перспектива ускоренного движения, надо демонстрировать ускоренные темпы реформ. Что делать понятно, сроки понятны – нужно только, как говорит лозунг Украинского Католического университета: возьми и сделай,

– сказал Рыбачук.

