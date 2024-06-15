Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущему наступлению, – ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что прекращение огня не помешает Путину в будущем начать новую наступательную операцию. Россия будет использовать время для подготовки к нападению.

Владимир Путин 14 июня внезапно заговорил о "возможности мира". Однако в ISW сомневаются, что он готов к содержательному диалогу. Заявления России – информационная операция, а не реальные шаги к перемирию.

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Россия нападет снова

В ISW пишут, что в 2014 году Россия нарушила все международные обязательства, в частности признание Украины как независимого государства и Будапештский меморандум.

Нет оснований считать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает Россию не нарушать суверенитет или территориальную целостность Украины,

– указали аналитики.

Прекращение огня даст России возможность восстановить армию, направить силы на военные реформы и продолжить мобилизацию своей оборонно промышленной базы без ограничений немедленных оперативных потребностей в Украине.

В Институте изучения войны пишут, что Москва могла бы использовать прекращение огня, чтобы подготовить силы, более пригодные для проведения следующей серии наступательных операций с целью изменения режима, демилитаризации и захвата Украины.

Конечно, перемирие даст и Украине возможности решать все проблемы с формированием Вооруженных Сил и оборонно-промышленного потенциала. Однако Кремль небезосновательно ожидает, что заморозка линии фронта сделает поддержку Украины менее актуальной и важной для Запада и позволит России опередить наше государство в подготовке к военным действиям.

Путин заговорил о мире