Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущему наступлению, – ISW
Источник:ISW
Аналитики Института изучения войны считают, что прекращение огня не помешает Путину в будущем начать новую наступательную операцию. Россия будет использовать время для подготовки к нападению.
Владимир Путин 14 июня внезапно заговорил о "возможности мира". Однако в ISW сомневаются, что он готов к содержательному диалогу. Заявления России – информационная операция, а не реальные шаги к перемирию.
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Россия нападет снова
В ISW пишут, что в 2014 году Россия нарушила все международные обязательства, в частности признание Украины как независимого государства и Будапештский меморандум.
Нет оснований считать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает Россию не нарушать суверенитет или территориальную целостность Украины,
– указали аналитики.
Прекращение огня даст России возможность восстановить армию, направить силы на военные реформы и продолжить мобилизацию своей оборонно промышленной базы без ограничений немедленных оперативных потребностей в Украине.
В Институте изучения войны пишут, что Москва могла бы использовать прекращение огня, чтобы подготовить силы, более пригодные для проведения следующей серии наступательных операций с целью изменения режима, демилитаризации и захвата Украины.
Конечно, перемирие даст и Украине возможности решать все проблемы с формированием Вооруженных Сил и оборонно-промышленного потенциала. Однако Кремль небезосновательно ожидает, что заморозка линии фронта сделает поддержку Украины менее актуальной и важной для Запада и позволит России опередить наше государство в подготовке к военным действиям.
Путин заговорил о мире
- Глава Кремля Владимир Путин 14 июня выступил на встрече в МИД. В частности, в своей речи он внезапно заговорил о возможности окончания войны. Российский диктатор выдвинул требования России.
- Они заключаются в том, что для "мира" Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет даже о тех населенных пунктах, которые никогда не были под оккупацией – как вот Запорожье. Принять условия врага означало бы оставить территорию в 26 тысяч квадратных метров, что можно сравнить с небольшой страной.
- Кроме этого, Киев должен был бы отвергнуть все намерения вступить в НАТО. Путин также хочет, чтобы мирный договор включал отмену всех санкций. Не обошлось без заявлений о "денацификации" и "демилитаризации".
- Владимир Зеленский заявил, что "предложение" Путина о прекращении огня является ультиматумом, которому нельзя доверять. Он отметил, что то, что происходит в России – это возрождение нацизма. Он сравнил российского президента с Гитлером, отметив, что он не остановится.