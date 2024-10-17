Почти по всей Украине будут заморозки: в каких областях до -5 градусов
Ближайшие несколько ночей почти по всей Украине будут заморозки. Кое-где сильные, – до -5 градусов.
Где именно ждать заморозков, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Заморозки в Украине
Синоптик отметила, что ночью 18 – 19 октября в Украине, кроме Юго-Востока, 20 октября кроме побережья морей (там на поверхности почвы могут быть), на большинстве территории заморозки ожидаются и в воздухе. Интенсивность 0 – -3 градуса.
В то же время Наталья Птуха подчеркнула , что в дневные часы все же из-за прояснения температура будет удерживаться в пределах +7 – +13 градусов. Только на Закарпатье до +16.
Заморозки в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра
Заметим, позже в Укргидрометцентре уточнили:
- ночью 18 октября в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях сильные заморозки (в воздухе) 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый); в Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы 0 – -3 (І уровень опасности, желтый).
- ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов (II уровень опасности, оранжевый);
- в Полтавской, Кировоградской, Николаевской области 19 октября на поверхности почвы (І уровень опасности, желтый), 20 октября и в воздухе (II уровень опасности, оранжевый) заморозки 0 – -3 градуса;
- на остальной территории 20 октября на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса (І уровень опасности, желтый).