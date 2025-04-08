Сильные заморозки во Львове: синоптики предостерегают горожан о прогнозе погоды

По Львову в течение 9 – 11 апреля ночью и утром ожидаются заморозки до -7 градусов. Мэрия призывает горожан быть осторожными и не игнорировать погоду.

Установлен ІІІ уровень опасности, красный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Что известно о заморозках во Львове

С 9 до 11 апреля ночью и утром по территории Львовской области ожидается чрезвычайный заморозок до -10 градусов. По городу вероятно будет до -7 градусов.

До конца недели будет сохраняться холодная погода. Ожидается мокрый снег в начале недели с переходом в дождь в конце, только 9 апреля без существенных осадков. Ночью сохранятся сильные заморозки.

Синоптики добавили, что такие заморозки приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

Мэрия Львова предупреждает горожан об опасности, и в случае каких-либо непредвиденных ситуаций просит сообщать на "Горячую линию" города по телефону 15-80.

Ранее синоптики предупреждали о резком и ощутимом похолодании в Украине. Вероятно, снижение температуры в апреле – это компенсация за аномально теплую зиму и начало весны.