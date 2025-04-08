Встановлено ІІІ рівень небезпечності, червоний. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Що відомо про заморозки у Львові

З 9 до 11 квітня вночі та вранці по території Львівської області очікується надзвичайний заморозок до -10 градусів. По місту ймовірно буде до -7 градусів.

До кінця тижня зберігатиметься холодна погода. Очікується мокрий сніг на початку тижня з переходом у дощ в кінці, лише 9 квітня без істотних опадів. Вночі збережуться сильні заморозки.

Синоптики додали, що такі заморозки призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин.

Мерія Львова попереджає містян про небезпеку, та у випадку будь-яких непередбачуваних ситуацій просить повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Раніше синоптики попереджали про різке і відчутне похолодання в Україні. Ймовірно, зниження температури у квітні – це компенсація за аномально теплу зиму й початок весни.