Заморозки в Украине до -5 градусов: назвали регионы

В Украине в течение 5 – 6 октября синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. В частности говорится почти обо всех областях страны.

Исключение составляют только Закарпатье и южный регион. Там заморозков не будет.

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В Украине прогнозируют заморозки: где ждать похолодания

Синоптики прогнозируют, что заморозки будут:

5 октября ночью в северных и центральных областях;

6 – 7 октября ночью на всей территории страны (кроме Закарпатья и Юга) на поверхности почвы.

Местами и в воздухе заморозки 0...-5 градусов (I уровень опасности, то есть желтый),

– предупредили синоптики.



В Украине ночью 5 октября прогнозируют заморозки / Карта Укргидрометцентра

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