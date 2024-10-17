Сильные заморозки скуют большинство областей Украины: когда и как долго будут
Источник:Укргидрометцентр
Уже вскоре большинство областей Украины сковали сильные заморозки. Объявлен II уровень опасности.
Об этом заявили в Укргидрометцентре. Синоптики сказали, когда и где именно будут заморозки.
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Заморозки в Украине
Сильные заморозки ожидаются в большинстве областей нашего государства. Синоптики прогнозируют до -3 градусов.
Ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18 – 19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных областей сильные заморозки,
– отметили в Укргидрометцентре.
Добавили, что это II уровень опасности, оранжевый.
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Где будут сильные заморозки / Скриншоты из Укргидрометцентра
Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, в части областей заморозки ожидаются также 20 и 21 октября. В частности, на Западе.
Кстати, по меньшей мере до конца недели значительное потепление в Украине пока не ожидается.
Прогноз погоды на 17 – 21 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на зиму в Украине
- Метеоролог Вера Балабух рассказала, что в Атлантике образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить в наше государство теплый воздух.
- Так, по словам эксперта, ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1 – 2 градуса выше нормы. В частности, может колебаться в пределах +5 – -5 градусов.
- Метеоролог отметила, тенденции последних десятилетий указывают на то, что температура воздуха зимой регулярно растет. Интересно, что наибольший рост наблюдается в январе, когда температура держится на уровне той, которая обычно присуща ноябрю.
- "Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом году и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2 – 3 дня, когда будет холодно. Но как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году", – подчеркнула Балабух.