Сильные заморозки скуют большинство областей Украины: когда и как долго будут

Уже вскоре большинство областей Украины сковали сильные заморозки. Объявлен II уровень опасности.

Об этом заявили в Укргидрометцентре. Синоптики сказали, когда и где именно будут заморозки.

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Заморозки в Украине

Сильные заморозки ожидаются в большинстве областей нашего государства. Синоптики прогнозируют до -3 градусов.

Ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18 – 19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных областей сильные заморозки,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что это II уровень опасности, оранжевый.

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Где будут сильные заморозки / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, в части областей заморозки ожидаются также 20 и 21 октября. В частности, на Западе.

Кстати, по меньшей мере до конца недели значительное потепление в Украине пока не ожидается.

Прогноз погоды на 17 – 21 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Погода на зиму в Украине