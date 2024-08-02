Будут ли в августе заморозки: синоптики удивили прогнозом на месяц

В большинстве областей Украины август будет жарким, вероятна нехватка осадков. Впрочем, возможны ли заморозки в последний месяц лета – спрогнозировали синоптики.

Ждать ли в августе 2024 года минусовых значений температуры, когда будет похолодание, передает 24 Канал.

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Заморозки в августе

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в августе продолжительность светового дня заметно уменьшается, а это прямо влияет на среднюю температуру воздуха, которая также испытывает тенденцию к снижению. Однако бывают годы исключения, когда именно август становится самым жарким месяцем с небывало высокими температурными показателями (например, как в 2010 году).

Кстати, обычно в последний месяц лета осадков выпадает немного. В основном из-за преобладания антициклонального характера погоды и более низкой влажности воздушных масс.

В конце месяца иногда фиксировались случаи заморозков (за исключением южных регионов),

– отметил Игорь Кибальчич.

Обратите внимание! Накануне Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику августа. Абсолютный минимум температуры – в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами восточных 0 – 2 градуса мороза.

Кстати, в комментарии ТСН заместитель директора рассказал, каким прогнозируется август этого года. В частности, Анатолий Прокопенко отметил: "В конце августа уже ожидаемые заморозки в северных и центральных областях. Они бывают не каждый год, но в конце месяца возможны".

Погода на месяц

Кибальчич писал, что в долгосрочные прогностические методики показывают, что в первой декаде августа ожидается развитие малоподвижного субтропического высотного гребня из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы. В то же время на северо-западе Европы, над районами Исландии и северо-восточной частью Европы, будет располагаться область пониженного геопотенциала и циклоническая деятельность.

При подобной структуре термобарического поля в атмосфере есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, отметил Кибальчич. Добавил, что это приведет к новой волне жары во многих европейских странах.

Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 градусов и выше,

– отметил синоптик.

Кстати, западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми. Ожидаются максимальные показатели температуры +34 – +38 градусов.

Впрочем, уже во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температурного фона, на что будет влиять сразу несколько факторов. В частности, уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, перестройка синоптических процессов на более зональный характер, увеличение облачности.

Температура воздуха в течение августа распределится таким образом, что в первой декаде месяца самая жаркая погода установится в западных и южных регионах Украины, во второй декаде жара распространится на большую часть страны, а вот в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей,

– спрогнозировал Кибальчич.

Уточнил, что в среднем за август ожидается температура на 2 – 2,5 градуса выше нормы. Она будет колебаться по Украине в пределах +22 – +26, впрочем, в Карпатах на несколько градусов прохладнее.