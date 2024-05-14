Начнутся с Запада и охватят почти всю Украину: синоптики предупредили о заморозках

После нескольких недель настоящей летней жары продолжаются холода. Синоптики Укргидрометцентра в очередной раз выложили предупреждение о том, что во многих областях следует ждать заморозков.

Впрочем, расстраиваться не стоит: мы еще успеем насладиться летом и даже устать от него. Метеорологи предположили, что потеплеет ближе к июню.

Смотрите также В Париже молния "прошила" самолет, который пролетал над Эйфелевой башней: впечатляющие кадры

Где и когда будут заморозки

Ночью 15 мая в западных, северных областях, ночью 16 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов (І уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

Где будут заморозки в Украине 15 мая / Укргидрометцентр

Следующей ночью заморозки охватят значительно больше областей – почти всю Украину.

Где будут заморозки в Украине 16 мая / Укргидрометцентр

Так что следует хорошо одеться, особенно тем, кто выходит из дома рано утром. Ведь заморозки на поверхности почвы ощущаются сильнее, чем те, которые бывают в воздухе.

Также нужно взять зонтик в среду, 15 мая: согласно прогнозу, в нескольких регионах будут дожди и грозы. А вот 16 мая дожди охватят пол-Украины.

Другие предупреждения от Укргидрометцентра

Кроме заморозков, есть и предупреждение о пожарной опасности в Украине. 15 – 17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской, 16 – 17 мая и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности. А также существуют опасные гидрологические явления.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях:

14 – 17 мая в результате удержания уровней воды на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке реке Снов – затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (І уровень опасности – желтый); в Корюковском районе Черниговской области (ІІ уровень опасности – оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) – затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

14 – 17 мая в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук вследствие добегания паводковой волны с зарубежного участка будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1 – 0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пониженных приречных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных сел в Одесском районе Одесской области (І уровень опасности – желтый).

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Какой будет погода до конца недели, то есть воскресенья 19 мая, – читайте здесь.