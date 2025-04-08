Арктический воздух и заморозки: метеоролог рассказала о вероятной погоде в Украине в мае

В мае в Украину с севера может вторгнуться арктический воздух, характеризующийся холодной погодой. Такой процесс обычный для нашей территории, поэтому весной этого года есть вероятность заморозков.

Для Украины характерно, чтобы даже после теплой весны возвращались заморозки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на метеоролога Наталью Голеню в интервью Алексея Суханова.

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Что известно о вероятных заморозках в мае

Метеоролог рассказала, что по климатическим нормам в Украине во второй половине апреля – первой половине мая может возникать похолодание. Однако спрогнозировать этот процесс возможно лишь в пределах 5 – 10 суток до заморозков.

Она подчеркнула, что лето в Украину со средней суточной температурой 15 градусов может прийти в мае, но есть риск похолодания.

Середина мая очень похожа на лето. Начинаются интенсивные процессы – грозы, грады, шквалы, и это уже можно считать летним месяцем, если, конечно, не будет вторжения холодного воздуха,

– объяснила эксперт.

Украина находится в умеренных широтах, поэтому у нас часто происходят температурные колебания зимой и летом. Поэтому почти каждый год в мае происходит вторжение арктического воздуха, когда температура в ночное время снижается до нуля или минусовых значений.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля в Украине холодная погода. Ночью на всей территории страны ожидаются заморозки.

В ночное время в Украине ожидается похолодание до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.