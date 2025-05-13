В одной из областей Украины ожидаются сильные заморозки в одном из регионов Украины

В среду, 14 мая, в Украине снова ожидаются заморозки. Стихийное явление ожидается в одной из западных областей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Где снова будут заморозки и снег в ближайшие дни

Где 14 мая будут заморозки 14 мая

Из-за заморозков синоптики объявили во Львовской области второй (оранжевый) уровень опасности. Иней будет ночью и утром 14 мая на всех территории региона.

Так в населенных пунктах Львовской области ожидается заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Во Львове синоптики прогнозируют ночью и утром от 0 до -2 градусов.

К слову, именно во Львове синоптики 11-12 мая зафиксировали температурный антирекорд, которого не было с 1978 года.

Так 11 мая в городе была аномально холодная для этого периода температура -0,2 градуса, а на следующий день – +0,3 градуса.

Какой будет погода в Украине 14 мая

В среду в Украине будет прохладно, ночью столбики термометра будут показывать в среднем 2 градуса тепла. Днем температура поднимется до +17 градусов.

В большинстве областей в этот день будет облачно, днем будут лить небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, сильное потепление не ожидается еще до 17 мая.