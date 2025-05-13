Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Де 14 травня будуть заморозки

Через заморозки синоптики оголосили у Львівській області другий (помаранчевий) рівень небезпеки. Іній буде вночі та зранку 14 травня на всіх території регіону.

Так у населених пунктах Львівської області очікується заморозок від 0 до 3 градусів морозу. У Львові синоптики прогнозують вночі та зранку від 0 до -2 градусів.

До слова, саме у Львові синоптики 11-12 травня зафіксували температурний антирекорд, якого не було з 1978 року.

Так 11 травня в місті була аномально холодна для цього періоду температура -0,2 градуса, а наступного дня – +0,3 градуса.

Якою буде погода в Україні 14 травня

У середу в Україні буде прохолодно, вночі стовпчики термометра показуватимуть у середньому 2 градуси тепла. Удень температура підніметься до +17 градусів.

У більшості областей цього дня буде хмарно, вдень литимуть невеликі дощі. За прогнозами синоптиків, сильне потепління не очікується ще до 17 травня.